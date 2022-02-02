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Кличко записался в территориальную оборону Киева

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
02.02.2022
13:57
Новость
Единоборства

Знаменитый украинский боксер Владимир Кличко подал заявление о поступлении в бригаду территориальной обороны Киева. Об этом сообщил брат Владимира, мэр столицы Виталий Кличко.

«Пришел проверить, как проходит консультационная работа с добровольцами в первом центре рекрутинга резервистов, который создала столица. А брат подал заявление и документы – присоединяется к бригаде территориальной обороны города Киева», - написал Виталий Кличко у себя в Фейсбуке.

Кличко

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