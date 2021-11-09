Кличко: у Шевченко всё получится в «Дженоа», но он не в украинском футболе

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом, а ныне мэр Киева Виталий Кличко поделился мнением о назначении Андрея Шевченко главным тренером «Дженоа».

«Поздравляю Андрея Шевченко с новым этапом в футбольной карьере!

Сегодня он прибыл на базу клуба, который теперь будет тренировать — в итальянский «Дженоа». Италия для Шевы – тоже не чужая страна. Поэтому уверен, что у Андрея всё получится. Но все равно немного грустно, что он сегодня не в украинском футболе…

Любим, поддерживаем и верим, что в будущем Шева вернётся на Украину!» — написал Кличко у себя в Instagram.

Ранее наш сайт рассказал, что ждет бывшего тренера сборной Украины в «Дженоа». Андрей Шевченко начинает клубную карьеру в качестве главного тренера.



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