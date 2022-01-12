Кличко сделал резкое заявление в адрес Фьюри касательно допинга

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко ответил обладателю титула WBC Тайсону Фьюри, который ранее сказал, что чемпион WBA, IBF, WBO Александр Усик перед боем с Энтони Джошуа употреблял стероиды.



«Тайсон Фьюри, ты живешь в стеклянном доме, и кто-то должен забрать твои камни.

Это было незадолго до нашей драки, когда у тебя действительно был положительный результат. Любой может погуглить. Держи себя в руках», – написал Кличко.

Также Кличко прикрепил высказывание писателя Роберта Льюиса Стивенсона: «Люди в стеклянных домах не должны бросаться камнями». Это британский афоризм, который имеет значение: «Тот, кто сам не лишен недостатков, не должен критиковать других за такие же недостатки».

В ноябре 2015-го Фьюри победил Владимира Кличко единогласным решением судей, отобрав у украинца все титулы.

В сентябре 2021-го Усик победил Джошуа единогласным решением судей.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



Кличко показал, как выглядят его сыновья

Владимир Кличко вошел в топ-10 самых богатых боксеров всех времен

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.