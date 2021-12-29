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Кличко показал, как выглядят его сыновья

Павел Соловей
Павел Соловей
29.12.2021
22:59
Новость
Единоборства
Кличко показал, как выглядят его сыновья

В преддверии Нового года мэр Киева Виталий Кличко опубликовал новое семейное фото, которых у градоначальника столицы в соцсетях не так уж и много.

На снимке экс-боксер со своими детьми 21-летним Егором и 16-летним Максимом, а также братом Владимиром.

«Два поколения братьев. Поздравляем с грядущими праздниками!» — подписал фотографию Кличко.

Стоит отметить, что старший сын очень похож на своего отца, а младший заметно повзрослел и обогнал папу по росту.

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