Кличко-младший: воля Украины будет существовать вечно

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко рассказал, что думает о решении Владимира Путина. Президент России официально признал суверенитет квазигосударственных образований ЛНР и ДНР, которые находятся в оккупированной части украинского Донбасса.

«Будьте уверены: Украина — сильная. У нее сильная столица Киев, сильные города и села, а также сильный и сплоченный народ, который больше всего ценит свои независимость, суверенитет и мир в Европе. Ее воля будет существовать вечно. Слава Украине», — написал Кличко у себя в «твиттере».

Ранее по поводу ситуации в Украине в связи с возможным новым военным нападением со стороны России высказался бывший игрок «Динамо», а ныне мэр грузинской столицы Тбилиси Каха Каладзе.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Успокоили наших легионеров насчет войны». Главный тренер «Александрии» Юрий Гура подвел итоги сборов

«С «Полесьем» получилось спонтанно и быстро». Худжамов рассказал о первой тренерской работе

Россиянин объяснил, почему обнимался на Олимпиаде с украинцем Абраменко на награждении

Источник: бывший руководитель «Копенгагена» не выплатил комиссионные за трансфер Хочолавы из «Шахтера»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.