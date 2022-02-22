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Кличко-младший: воля Украины будет существовать вечно

Игорь Яслик
Игорь Яслик
22.02.2022
15:29

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко рассказал, что думает о решении Владимира Путина. Президент России официально признал суверенитет квазигосударственных образований ЛНР и ДНР, которые находятся в оккупированной части украинского Донбасса.

«Будьте уверены: Украина — сильная. У нее сильная столица Киев, сильные города и села, а также сильный и сплоченный народ, который больше всего ценит свои независимость, суверенитет и мир в Европе. Ее воля будет существовать вечно. Слава Украине», — написал Кличко у себя в «твиттере».

Ранее по поводу ситуации в Украине в связи с возможным новым военным нападением со стороны России высказался бывший игрок «Динамо», а ныне мэр грузинской столицы Тбилиси Каха Каладзе.

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