Китаев о ситуации с Калитвинцевым: «Александрия» выполнит любое принятое решение

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев рассказал о спорной ситуации, возникшей с переходом из черниговской «Десны» Владислава Калитвинцева.
«У президента «Десны» Владимира Левина есть своя позиция — это хорошо. Я думаю, что все на свои места расставят компетентные органы. Все остальное — балаган.
Если решение будет не в нашу пользу? Есть закон, по которому нужно жить. Надеюсь, что будет принято решение в ближайшее время. Что примут, то и будем выполнять.
Будет ли выкупать контракт Калитвинцева, если органы примут решение в пользу «Десны»? Давайте двигаться постепенно, а не фантазировать», — сказал Китаев в интервью телеканалу «Футбол».
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