Киевское «Динамо» вернулось в Украину после сбора в Турции

После заключительного контрольного матча на сборе в Турции против ведущего клуба Боснии и Герцеговины «Широки Бриега» (4:1) делегация киевского «Динамо» вернулась из турецкой Анталии в столицу Украины. Самолет с динамовцами приземлился в аэропорту «Борисполь» вечером, поэтому игроки разъехались сразу по домам.

Футболисты киевской команды получили от тренерского штаба два выходных. Вылет на третий сбор, который снова состоится в Турции, запланирован на утро воскресенья, 13 февраля. Продлится третий подготовительный этап до 22 февраля. А далее возобновляются соревнования в УПЛ, где «Динамо» находится на втором месте, отставая на два очка от «Шахтера».

На третьем сборе киевский клуб запланирован сыграть пять спаррингов.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков посетил матч «Динамо» с «Широки Бриегом».

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