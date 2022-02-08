Киевское «Динамо» обыграло коллег из Тбилиси благодаря роскошному голу Кулача

8 февраля в рамках спарринга киевское «Динамо» встретилось с тбилисским «Динамо».



В первом тайме Владиславу Кулачу удалось отличиться красивым голом и вывести киевлян вперед.

Больше голов в этом поединке не было и украинская команда победила со счетом 1:0.

Товарищеский матч

«Динамо» Киев – «Динамо» Тбилиси – 1:0

Гол: Кулач, 21.

Также «Металлист» сыграл вничью 1:1 с «Петролулом».



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



Источник: «Динамо» не планирует серьезных приобретений

«Динамо» Киев – «Динамо» Тбилиси: видеотрансляция спарринга

Генеральный директор «Динамо» отреагировал на возможный интерес к защитнику «Шерифа»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.