Киевское «Динамо» не смогло ни разу забить узбекской команде

Действующий чемпион Украины киевское «Динамо» провело очередной контрольный поединок на сборе в Турции.

Соперником команды из столицы Украины стал ташкентский «Пахтакор». Матч завершился нулевой ничьей.

Ранее донецкий «Шахтер» сыграл в нулевую ничью с ФК «Рига».

Напомним, что киевское «Динамо» ушло на зимнюю паузу на втором месте в УПЛ с двумя очками отставания от «Шахтера».

Контрольный матч

«Динамо» – «Пахтакор» – 0:0 (0:0)

«Динамо»: Бойко (Нещерет, 72) – Кендзера (Дубинчак, 46), Забарный (Попов, 82), Сирота (Боль, 75), Караваев – Андриевский (Сидорчук, 46), Шапаренко, де Пена (Буяльский, 46), Антюх, Витиньо (Ванат, 62) – Кулач (Беседин, 46).

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