Киевская полиция назвала причины смерти известного боксера Вирчиса

Полиция города Киев опубликовала результаты уголовного производства по поводу смерти известного в прошлом украинского боксера Владимира Вирчиса, который был обнаружен мертвым 28 января.
Основными причинами смерти называются «совершение самоубийства» или «доведение до самоубийства», сообщает официальный сайт ведомства. Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации — умышленное убийство с отметкой «самоубийство».
Владимир Вирчис провел 28 поединков на профессиональном уровне, в которых одержал 26 побед при двух поражениях. Украинец 21 раз отправлял соперников в нокаут. Свой последний в карьере бой Вирчис провел 24 октября 2009 года, завершив его в свою пользу досрочно.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.