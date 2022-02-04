Киевская полиция назвала причины смерти известного боксера Вирчиса

Полиция города Киев опубликовала результаты уголовного производства по поводу смерти известного в прошлом украинского боксера Владимира Вирчиса, который был обнаружен мертвым 28 января.

Основными причинами смерти называются «совершение самоубийства» или «доведение до самоубийства», сообщает официальный сайт ведомства. Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации — умышленное убийство с отметкой «самоубийство».

Владимир Вирчис провел 28 поединков на профессиональном уровне, в которых одержал 26 побед при двух поражениях. Украинец 21 раз отправлял соперников в нокаут. Свой последний в карьере бой Вирчис провел 24 октября 2009 года, завершив его в свою пользу досрочно.

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