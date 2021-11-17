«Киев-Баскет» вышел во второй раунд Кубка Европы ФИБА после домашней победы над болгарским Рилски – 84:62. Лучшим в составе киевлян стал Бернард Томпсон, который набрал 28 очков.

Матчи второго раунда Кубка Европы стартуют 8 декабря. В четвертьфинал выйдут по две лучших команды из четырех групп.

Кубок Европы ФИБА

Первый раунд

6 тур

«Киев-Баскет» — «Рилски» — 84:62 (23:13, 18:8, 26:17, 17:24)

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