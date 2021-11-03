«Киев-Баскет» выиграл у поляков с разницей в одно очко

Состоялся матч четвертого тура Кубка Европы ФИБА.

«Киев-Баскет» одержал тяжелую победу над польским «Трефл Сопотом». Команда из столицы Украины проиграла первую четверть с разницей в двенадцать очков, но затем смогла наверстать упущенное.

Примечательно, что «Киев-Баскет» выиграл ранее домашний матч у «Трефл Сопота» тоже с разницей в один балл.

Украинская команда лидирует в своей группе, одержав три победы в четырех матчах. У болгарского «Рилски Спортиста» и израильского «Апоэля» из Эйлата по две победы. «Трефл Сопот» замыкает таблицу с одним выигрышем.

Ранее Святослав Михайлюк помог «Торонто Рэпторс» выиграть матч НБА.

Кубок Европы ФИБА. 4 тур

«Трефл Сопот» (Польша) — «Киев-Баскет» (Украина) — 65:66 (22:10, 12:16, 16:23, 15:17)

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