«Киев-Баскет» — «Реджо-Эмилия»: ставки и коэффициенты на матч Кубка Европы ФИБА

15 декабря украинский «Киев-Баскет» встретится с итальянским «Реджо-Эмилией» в матче Кубка второго тура групповой стадии баскетбольного Кубка Европы ФИБА

Специалисты букмекерской компании «Фанспорт» фаворитом матча считают «Киев-Баскет». Победа украинского клуба оценивается букмекером коэффициентом 1,85, а на победу итальянского клуба предлагается коэффициент 1,95.

«Киев-Баскет» с победы над бельгийским «Антверпеном» стартовал во втором раунда групповой стадии Кубка Европы. После этого команда выиграла два матча в чемпионате Украины, обыграв «Харьковский Сокол» и «Днепр».

«Реджо-Эмилия», в свою очередь, также с победы стартовала во втором туре. Команда обыграла «Крайльсхайм». Перед матчем с «Киев-Баскет» команда во внутреннем первенстве проиграла «Бенеттону» и победила «Бриндизи».

«Киев-Баскет» — «Реджо-Эмилия»: ставки и коэффициенты на баскетбольный матч Кубка Европы ФИБА, 15 декабря

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