«Киев-Баскет» проиграл в Германии «Крайльсхайму»

08.02.2022
22:25
Новость
Баскетбол
8 февраля «Киев-Баскет» сыграл матч второго группового этапа Кубка Европы ФИБА.
Украинская команда на выезде уступила немецкому «Крайльсхайму» – 62:82.
Кубок Европы ФИБА. Второй групповой этап. Группа J. Пятый матч
«Крайльсхайм» – «Киев-Баскет» – 82:62 (28:8, 11:15, 16:14, 27:25)
Турнирная таблица
1. «Крайльсхайм» – 5 матчей/8 очков
2. «Киев-Баскет» – 5/7
3. «Реджо-Эмилия»– 3/6
4. «Антверп» – 5/6
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