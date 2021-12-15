«Киев-Баскет» проиграл матч Кубка Европы на последней секунде

Состоялся матч второго тура в рамках Кубка Европы ФИБА.

«Киев-Баскет» встречался на своей площадке с итальянской «Реджо-Эмилией». Баскетболисты из столицы Украины ушли на большой перерыв с отставанием в семь очков от соперника. Однако «Киев-Баскету» удалось перевести игру в овертайм. Увы, там удача улыбнулась «Реджо-Эмилии», которая выиграла благодаря точному броску за секунду до конца дополнительной пятиминутки. Итальянцы с двумя победами возглавили турнирную таблицу группы.

«Киев-Баскет» в первом туре выиграл у бельгийского «Антверпа». Также в этой группе есть немецкий «Крайльсхайм».

Кубок Европы ФИБА. 2 тур

«Киев-Баскет» — «Реджо-Эмилия» — 79:80 ОТ (11:13, 15:20, 21:14, 23:23, 9:10)

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