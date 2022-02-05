«Киев-Баскет» проиграл бельгийцам в матче Кубка Европы ФИБА

5 февраля «Киев-Баскет» провел матч второго группового этапа Кубка Европы ФИБА.



Украинская команда уступила бельгийскому «Антверпу» – 83:70. Встреча прошла в Антверпе на Lotto Arenа.

Изначально матч должен был пройти 26 января, однако из-за вспышки коронавируса в украинской команде он был перенесен.

Кубок Европы ФИБА. Второй групповой этап. Группа J. Четвертый матч

«Антверп» – «Киев-Баскет» – 83:70 (22:20, 15:19, 24:11, 22:20)

После трех матчей в Кубке Европы ФИБА «Киев-Баскет» идет на 2-й позиции.

Турнирная таблица

1. «Реджо-Эмилия»– 3 матча/ 6 очков

2. «Крайльсхайм» – 4/6

3. «Киев-Баскет» – 4/6

4. «Антверп» – 5/6

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