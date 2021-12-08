«Киев-Баскет» обыграл Антверп во втором раунде Кубка Европы

08.12.2021
21:45
Новость
Баскетбол
«Киев-Баскет» обыграл «Антверп» в первом туре второго раунда Кубка Европы ФИБА. Матч прошел в Киеве и завершился со счетом 90:82 в пользу команды Айнарса Багатскиса.
Самым результативным баскетболистом матча стал защитник киевлян Эйвери Вудсон — 20 очков.
Во втором туре Кубка Европы команда Багатскиса сыграет с «Реджо-Эмилией» в Киеве.
Кубок Европы
Второй раунд
1-й тур
«Киев-Баскет» — «Антверп» — 90:82 (23:20, 26:12, 18:25, 23:25)
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