«Киев-Баскет» обыграл Антверп во втором раунде Кубка Европы

«Киев-Баскет» обыграл «Антверп» в первом туре второго раунда Кубка Европы ФИБА. Матч прошел в Киеве и завершился со счетом 90:82 в пользу команды Айнарса Багатскиса.

Самым результативным баскетболистом матча стал защитник киевлян Эйвери Вудсон — 20 очков.

Во втором туре Кубка Европы команда Багатскиса сыграет с «Реджо-Эмилией» в Киеве.

Кубок Европы

Второй раунд

1-й тур

«Киев-Баскет» — «Антверп» — 90:82 (23:20, 26:12, 18:25, 23:25)

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