«Киев-Баскет» не сыграет в плей-офф Кубка Европы ФИБА

«Киев-Баскет» потерял шансы на выход в 1/4 финала Кубка Европы ФИБА. Это стало известно после того, как итальянская «Реджо-Эмилия» одержала победу в матче с немецким «Крайльсхаймом» со счетом 79:70.
15 февраля киевляне сыграют свой последний матч евросезона с «Реджо-Эмилией».
Победа в этой встрече не позволит украинской команде пройти дальше, так как он имеет дополнительные показатели хуже, чем у немецкого «Крайльсхайма».
Ранее сообщалось, что «Прометей» продлил победную серию в Лиге чемпионов ФИБА.
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