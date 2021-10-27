«Киев-Баскет» на выезде уступил «Рилски»

27 октября состоялся поединок третьего тура группового этапа Кубка Европы ФИБА, в котором встретились болгарский «Рилски» и украинский «Киев-Баскет».

Поединок завершился поражением БК «Киев-Баскет» со счетом 80:96. Отметим, что перед этой игрой «Рилски» занимал последнее место в группе. Украинская команда осталась на первой строчке.

Кубок Европы ФИБА

3 тур

Группа В

«Рилски Спортист» (Болгария) — «Киев-Баскет» (Украина) — 96:80 (24:23, 22:20, 19:28)

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