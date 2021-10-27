«Киев-Баскет» на выезде уступил «Рилски»

27.10.2021
21:13
Новость
Баскетбол
27 октября состоялся поединок третьего тура группового этапа Кубка Европы ФИБА, в котором встретились болгарский «Рилски» и украинский «Киев-Баскет».
Поединок завершился поражением БК «Киев-Баскет» со счетом 80:96. Отметим, что перед этой игрой «Рилски» занимал последнее место в группе. Украинская команда осталась на первой строчке.
Кубок Европы ФИБА
3 тур
Группа В
«Рилски Спортист» (Болгария) — «Киев-Баскет» (Украина) — 96:80 (24:23, 22:20, 19:28)
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
«Киев-Баскет» стартовал с минимальной победы в Кубке Европы
Тренер «Прометея»: следующие матчи с «Киев-Баскетом» уже будут сложные
Обвинения WADA в махинациях с допинг-пробами в Украине: что известно о скандале
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.