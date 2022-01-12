«Киев-Баскет» на последних минутах вырвал победу у немцев

12 января в киевском СК «Венето-Спорт» «Киев-Баскет» сыграл матч группового этапа Кубка Европы ФИБА. Украинская команда обыграла «Крайльсхайм» со счетом 73:71, вырвав победу, когда дело шло к финальной сирене.



Кубок Европы ФИБА. Второй раунд. Группа J

«Киев-Баскет» – «Крайльсхейм» - 73:71(20:16, 16:23, 14:19, 23:13).

«Киев-Баскет»: Вудсон, Кэффи, Вашингтон, Б. Томпсон, Гарретт, Скапинцев, Войналович, Свинг, Аникиенко, Иванов, Тыртышник, Ковалев.

«Крайльсхейм»: Шортс ІІ, Севедж, Стаки, А. Ковачевич, Харрис, Блек, Киндзека, Д. Ковачевич, Радосавлевич, Ариригузо, Шюллер, Керстан, Лазизи, Зайдль, Льюис.

Дворец спорта «Венето-Спорт» (Киев).

В предыдущем матче «Киев-Баскет» на заключительной секунде овертайма уступил «Реджо-Эмилии».

Турнирная таблица

1. «Киев-Баскет» – 3матча/ 5очков

2. «Реджо-Эмилия»– 2/4

3. «Крайльсхайм» – 3/4

4. «Антверпен» – 2/2

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