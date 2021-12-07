Экс-голкипер «Шахтера»: футболисты «Шерифа» понимают, насколько важна для Вернидуба игра с «горняками»

Известный украинский вратарь Рустам Худжамов в эксклюзивном интервью meta-ratings.com.ua высказался о сегодняшнем матче группового раунда Лиги чемпионов «Шахтер» - «Шериф».



«Да, этот матч никакого турнирного значения иметь не будет. Единственное, что в этом поединке «Шахтер» может вернуть «Шерифу» порцию унижения, взяв реванш.

Противостояние Вернидуб – «Шахтер»? Конечно, Вернидубу приятно приехать в Украину и показать всей стране, что он все-таки тренер, что он действительно тренер, который может и умеет что-то делать с командами. Поэтому для Вернидуба это хороший и большой шанс.

Может ли быть рубилово на поле? Я думаю, Вернидуб в любом случае настроит команду на матч. Мне кажется, и футболисты, которые одержали две победы в Лиге чемпионов, понимают, что идеи Вернидуба помогли им показать свой уровень. Именно работа Вернидуба помогла футболистам «Шерифа» показать свой уровень в двух стартовых матчах, когда они обыграли дома «Шахтер» и «Реал» на выезде. Мне кажется, что это вызывает уважение у футболистов «Шерифа». Поэтому, я думаю, сами футболисты «Шерифа» понимают, насколько важна для Вернидуба с точки зрения престижа сегодняшняя игра. Я думаю, они постараются своему вожаку в этом подсобить», - сказал Худжамов.

Матч «Шахтер» - «Шериф» состоится 7-го декабря. Начало встречи в 22:00.

Также о матче «Шахтер» - «Шериф» высказался Геннадий Зубов.

Свое мнение об игре «Шахтер» - «Шериф» выразил и Иван Гецко.

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