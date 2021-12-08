Худжамов: «Динамо» в матче с «Бенфикой» отбывать номер на поле не будет

Известный украинский вратарь Рустам Худжамов в эксклюзивном интервью meta-ratings.com.ua высказался о матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Бенфика» - «Динамо».



«Сложно будет в Лиссабоне «Динамо». «Бенфика» хорошо играет на своем поле при своих фанатах.

Найдут ли динамовцы мотивацию на матч с «Бенфикой»? В этом матче можно свое реноме немножко отчистить. Хотя, с другой стороны, винить динамовцев не за что. Домашние игры были у них интересные и с «Баварией», и с «Барселоной». Мне кажется, каждому футболисту хочется получить хоть какие-то позитивные моменты от Лиги чемпионов. Поэтому, я думаю, киевляне отбывать номер на поле не будут.

Матч «Бенфика»- «Динамо» состоится 8 декабря. Начало встречи в 22:00.

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