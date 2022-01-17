Хомченовский: сейчас у «Зари» начнется тяжелая работа

Полузащитник «Зари» Дмитрий Хомченовский поделился впечатлениями от начала зимних сборов своей команды.
«Втягивающие тренировки у нас были с 10-го по 15 января. Поэтому вскоре уже будет тяжелая работа. Нужно будет потерпеть. Думаю, неделя или даже две. Дальше будет легче. За это время мы все будем наигрывать — и физику, и тренажерный зал — всё подряд будет.
Нам каждый год нелегко, поэтому будем стараться и биться за места, которые хотим достичь», — сказал Хомченовский телеканалу «Футбол».
Ранее наш сайт сообщал, что луганская команда по прибытию в Турцию уже провела первую тренировку.
«Заря» ушла на зимний перерыв на четвертом месте в УПЛ, отставая на четыре очка от «Днепра-1».
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