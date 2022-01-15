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Холанд в 77-м матче за «Боруссию» забил 78-й гол

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
15.01.2022
10:14
Новость
Футбол

Норвежский форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд cделал дубль в матче с «Фрайбургом» (5:1) в рамках Бундеслиги.

Для норвежца это 77-й и 78-й голы за клуб во всех турнирах. С «Фрайбургом» норвежец сыграл 77-й матч за «Боруссию». В этом поединке дортмундцы победили со счетом 5:1. Также за команду Марко Розе дважды забил Тома Менье и одним голом отличился Махмуд Дауд. За команду из Фрайбурга точно пробил Эрмедин Демирович.

С 15 мячами в 12 играх Холанд идет на 3-м месте в списке бомбардиров этого сезона Бундеслиги, уступая только Роберту Левандовски из «Баварии» (20 голов) и Патрику Шику из «Байера» (17 голов).

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