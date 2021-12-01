Холанд может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник хочет видеть в команде форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.



Немецкий специалист попробует убедить норвежца перейти в английский клуб, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

Рангник ранее помог «Зальцбургу» подписать Холанда. Также тренер близко знаком с Альфом-Инге Холандом, отцом и представителем 21-летнего игрока.

В 7 матчах нынешнего сезона Бундеслиги нападающий забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи.

Также известный украинский футболист и тренер Леонид Буряк высказался о том, что Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча».



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