Хоккейная Суперлига определила лучших игроков января

Хоккейная Суперлига Украины продолжает традицию определения лучших игроков по итогам месяца.

Лучшим вратарем января стал голкипер «Краматорска» Виталий Трус. В январе голкипер краматорчан помог своей команде выиграть в трех из пяти матчей.

В пяти матчах, которые Виталий Трус провел в рамке ворот краматорского клуба, голкипер отбил 141 бросок и пропустил 11 шайб. Процент отбитых бросков Труса составил 93%, коэффициент надежности 2.20, а индекс Instat - 184.

Лучшим защитником месяца назван представитель «Донбасса» Филипп Пангелов-Юлдашев. В 8 матчах лидер обороны дончан набрал 7 (2+5) баллов, заработав коэффициент полезности +1 и индекс Instat 195.

Лучшим нападающим месяца стал форвард СК «Сокол» Дмитрий Марченков. Один из самых результативных нападающих киевлян в 10 матчах набрал 14 (8+6) очков при показателе полезности +7 и индексом Instat 192.

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