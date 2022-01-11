Хоккейная Суперлига: «Донбасс» выиграл десятый матч из десяти

В рамках регулярного чемпионата украинской хоккейной Суперлиги состоялись два матча.

«Белый Барс» уверенно выиграл у «Альтаира», оформив комфортный перевес в три шайбы уже после первого периода. В составе победителей дубль сделал Василий Качан.

В другом матче «Донбасс» продлил свою серию до десяти побед со старта соревнования, одолев «Сокол». Киевляне смогли удержать ничью после первого периода, но во второй 20-минутке дончанам удалось забить трижды подряд и довести дело до победы. У победителей забивали Пангелов-Юлдашев, Захаров, Туркин и Калейниковас.

Ранее почетный президент «Донбасса» Борис Колесников рассказал о подробностях важной встречи с президентом международной федерации хоккея Люком Тардифом.

Суперлига Украины по хоккею

«Альтаир» — «Белый Барс» — 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)

«Донбасс» — «Сокол» — 4:2 (1:1, 3:1, 0:0)

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