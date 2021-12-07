ХК «Мариуполь» стал победителем Кубка Азовского моря

«Стальные чайки» выиграли 2 матча из трех и завоевали домашний трофей.



С 3 по 5 декабря в Мариуполе прошел товарищеский турнир - Кубок Азовского моря. Турнир состоялся в рамках подготовки к старту сезона в хоккейной Суперлиге Украины. В соревнованиях приняли участие «Белый Барс», «Донбасс», «Краматорск» и «Мариуполь».

По итогам трех игровых дней победителем турнира с 5 очками стал «Мариуполь» - «чайки» выиграли два матча у «Белого Барса» (7:3) и «Донбасса» (3:2), а также уступили «Краматорску» по буллитам (1:2 ПБ).

Второе место с двумя победами и 4 очками занял «Донбасс», а на третьем месте финишировал «Краматорск».

Также по итогам Кубка Азовского моря были определены лучшие игроки в своих амплуа:

Лучший бомбардир – Сергей Твердохлебов («Мариуполь»);

Лучший нападающий – Олег Шишлянников («Донбасс»);

Лучший защитник – Егор Артамонов («Мариуполь»);

Лучший вратарь – Виталий Трус («Краматорск»).

Первый матч дебютного сезона хоккейной Суперлиги Украины состоится 8 декабря - в 18:45 «Донбасс» сыграет с «Краматорском». Поединок в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.

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