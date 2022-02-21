ХК «Донбасс» досрочно выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

«Донбасс» досрочно выиграл регулярный чемпионат хоккейной Суперлиги. После разгромной победы донецкой команды над «Альтаиром» (10:0) в матче 27-го тура и с учетом результатов конкурентов, дончане стали недосягаемым для преследователей.

До завершения «регулярки» команде Павла Микульчика осталось сыграть семь матчей. «Донбасс» опережает «Краматорск», идущий на второй позиции, на 16 очков.

21 февраля «Донбасс» сыграет с «Мариуполем» на выезде. Начало — в 19:30.

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