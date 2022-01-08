Хирн о месте проведения боя между Усиком и Джошуа: Киев не сможет принести деньги

Британский промоутер Эдди Хирн высказал мнение по поводу места проведения матча-реванша между Энтони Джошуа и Александром Усиком.

«Джошуа сравнительно усердно тренируется после поединка с Усиком. На самом деле, если вы начнете свой тренировочный сбор в феврале, даже поединок в апреле будет довольно напряженным, но это предпочтительная дата для боя. Я думаю, что это реалистично.

У нас было два или три предложения из разных стран о том, чтобы провести бой Джошуа против Усика. Но после успешного, если не принимать во внимание результат, боя на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», я бы хотел снова организовать поединок в Великобритании. Возможно, снова на «Хотспур» или на «Уэмбли», так как я чувствую, что Джошуа обязан победить в этом бою.

Если у нас будет возможность устроить этот бой в Великобритании, нам нужно сделать это. Если Энтони победит в родных стенах, то это будет особенное событие.

Мы можем устроить бой там, где захотим, но в то же время поединок должен принести достаточно денег, чтобы мы знали, что сделали свою работу.

Киев — это не то место, которое принесет деньги, но другие города за пределами Великобритании мы рассмотрим. Я не думаю, что реванш состоится в Киеве», — цитирует Хирна ресурс ESPN.

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