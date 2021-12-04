Хирн назвал сумму отступных, за которые Джошуа откажется от реванша с Усиком

Промоутер Эдди Хирн ответил на вопрос, может ли составить семизначную сумму количество отступных за отказ его клиента Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) проводить реванш с чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО).



«Семизначная сумма отступных? Один миллион? Если вы хотите, чтобы Джошуа не дрался с Усиком, то умножьте эту цифру на 40.

Сейчас между двумя командами идет диалог, но мы пока не общались об этом с Джошуа.

Я разберусь с этим, а когда пойму, что в этом есть возможность для Энтони и 258 Management, мы сядем с ними и все распишем. Но я не буду этого делать, пока не появится подходящая возможность.

Если есть другой путь, и мы получим выгодное предложение, то рассмотрим его. Но сейчас это просто разговоры между командами. В данный момент Джошуа планирует драться с Усиком», – сказал Хирн.

Ранее Усик победил Джошуа единогласным решением судей.

Также сборная Украины впервые завоевала медаль в командных соревнованиях по фристайлу.

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