«Химик» прервал пятиматчевую победную серию «Будивельника»

06.02.2022
22:38
Новость
Баскетбол
«Будивельник» дома уступил «Химику» в матче регулярного чемпионата украинской Суперлиги. Судьба встречи решилась в четвертой четверти. «Химик» сделал еще один рывок и добыл победу — 75:68.
Самым результативным игроков матча стал форвард «Химика» Кристиан Джонс - 19 очков и 7 подборов.
«Будивельник» прервал свою пятиматчевую победную серию. Столичный клуб занимает второе место в Суперлиге.
Баскетбол. Суперлига. Регулярный чемпионат
«Будивельник» — «Химик» — 68:75 (13:8, 20:31, 22:15, 13:21)
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