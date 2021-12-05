Хэйни победил Диаса и защитил титул WBC в легком весе

05.12.2021
09:43
Новость
Единоборства
Американский чемпион мира по версии WBC в легком весе Дэвин Хэйни провел уже четвертую защиту титула, победив своего соотечественника Джозефа Диаса. Поединок прошел в Лас-Вегасе на арене MGM Grand.
Бой прошел все 12 раундов, а судьи отдали победу Дэвину, причем единогласным решением: 117-111, 117-111, 116-112.
Теперь американец намерен встретиться с чемпионом мира по версиям WBA, WBC (Franchise), WBO и IBF в легком весе Джорджем Камбососом, который в конце ноября победил Теофимо Лопеса.
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