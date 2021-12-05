Хэйни победил Диаса и защитил титул WBC в легком весе

Американский чемпион мира по версии WBC в легком весе Дэвин Хэйни провел уже четвертую защиту титула, победив своего соотечественника Джозефа Диаса. Поединок прошел в Лас-Вегасе на арене MGM Grand.

Бой прошел все 12 раундов, а судьи отдали победу Дэвину, причем единогласным решением: 117-111, 117-111, 116-112.

Trading shots to end the round ????#HaneyDiazJr pic.twitter.com/4LxsDxWV6i — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 5, 2021

All respect between Devin Haney and JoJo Diaz after the fight ????#HaneyDiazJr pic.twitter.com/bnpMkeWwD4 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 5, 2021

Теперь американец намерен встретиться с чемпионом мира по версиям WBA, WBC (Franchise), WBO и IBF в легком весе Джорджем Камбососом, который в конце ноября победил Теофимо Лопеса.

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