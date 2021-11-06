Хави: я очень счастлив, так как возвращаюсь домой в «Барселону»

Хави Эрнандес поделился впечатлениями от своего официального назначения новым главным тренером «Барселоны».

«Я очень счастлив. Представьте, это самый большой вызов в моей карьере, серьезный вызов. Я возвращаюсь домой, и я очень счастлив.

Каждый из нас выполнил свою часть работы, клуб — в особенности. Я очень благодарен «Барсе» за доверие. Представители клуба прилетели в Доху, мы расторгли контракт с «Аль-Саддом», и каждый сделал то, что должен был.

Я настроен очень позитивно, и я очень воодушевлен. Хочу, чтобы все прошло хорошо. Я действительно очень благодарен клубу.

Переговоры были сложными, потому что нужно было договориться о расторжении контракта, а также подготовить новые соглашения для тренерского штаба. И вице-президент Рафа Юсте, и директор Матеу Алемани делали все, чтобы мой переход осуществился. Энтузиазм был большим. Работу нужно начинать с первой минуты. Команда уже очень сильна.

Я считаю преимуществом то, что я уже ранее играл вместе с Серхиом Бускетсом, Жераром Пике, Сержи Роберто, Жорди Альбой и Марком-Андре тер Штегеном». Я очень хорошо знаю этих игроков, потому что мы были партнерами по команде. Думаю, это хорошо, ведь я знаю, как они тренируется, что это за люди. Это капитаны команды. Это плюс», — цитирует Хави ресурс Mundo Deportivo.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Рекордсмен сборной Ирана, забивает важные голы: 10 фактов, которые нужно знать об Аллахьяре

«Хорошо, что Украина добыла очки в таблицу коэффициентов УЕФА». Цихмейструк — о еврокубковой неделе украинцев

Отступные в пять миллионов, слезы прощания: Хави возвращается в «Барелону»

Первый клубный контракт: Шевченко приехал в Геную

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.