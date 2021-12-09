Хави после вылета из ЛЧ: «Барселоне» нужно принять Лигу Европы как реальность

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался после матча с «Баварией» (0:3) в рамках шестого тура Лиги чемпионов. Это поражение означало, что каталонский клуб продолжит свои выступления в Лиге Европы.

«Это очень трудное время, но я хочу быть в «Барсе». Мы будем работать, чтобы исправить ситуацию.

Лига Европы — наша реальность. Нужно принять это и конкурировать в этом турнире, даже если это не то, чего заслуживают фанаты.

Я хочу заверить всех болельщиков «Барселоны», что мы будем очень много работать. Это должно вызвать протест в нас самих, стать поворотной точкой», — сказал Хави.

Напомним, что «Барселона» могла пробиться в плей-офф Лиги чемпионов только в том случае, если «Бенфика» не выигрывала дома у «Динамо». Однако португальцы победили со счетом 2:0.

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