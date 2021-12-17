Хавбек «Динамо» заинтересовал чемпиона Словакии

Киевское «Динамо» в межсезонье может расстаться с полузащитником Георгием Цитаишвили, который первую часть сезона провел на правах аренды в одесском «Черноморце».
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, футболист сборной Грузии попал в поле зрения чемпиона Словакии — братиславского «Слована».
По имеющейся информации, словацкий клуб рассчитывает также пригласить чемпиона мира 2019 года в свои ряды на правах аренды, а затем выкупить у «Динамо», предложив сумму в районе двух миллионов евро.
Сейчас все стороны находятся в стадии переговоров, и если предложение словацкого клуба устроит руководство «Динамо», Цитаишвили может отправиться в чемпионат Словакии.
Напомним, что в мае этого года Цитаишвили сменил украинское гражданство на грузинское.
В первой части сезона Цитаишвили сыграл за «Черноморец» 13 матчей, в которых забил один мяч.
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