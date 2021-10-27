Хавбек «Черноморца» Михайленко: сделаем все возможное, чтобы победить «Шахтер»

Полузащитник «Черноморца» Николай Михайленко в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 Кубка Украины с «Шахтером».

«Это очень хорошая, крепкая и боевая команда. Она играет в техничный футбол, поэтому нам придется нелегко. Но как бы там ни было, а мы постараемся сыграть достойно.

Нынешний «Шахтер» по своему потенциалу достаточно силен. Если же говорить о его выступлениях в групповом турнире Лиги чемпионов, то уверен, что игра донецкой команды в нем наладится.

Кубковые матчи всегда особенные, они отличаются от игр чемпионата. Мы будем стараться сделать все возможное, чтобы показать хорошую игру и победить. С этой целью будем учитывать ошибки, допущенные в матче с «Шахтером» в чемпионате. Мы их посмотрим, разберем, обговорим – чтобы в среду их было меньше. В каждом поединке нам хочется выиграть, а как оно будет в этот раз – посмотрим».

Матч «Черноморец» — «Шахтер» пройдет 27 октября и начнется в 19:30.

Полностью интервью с Николаем Михайленко читайте здесь.

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