Хавбек «Черноморца»: готовы умереть за этот клуб и его эмблему

Полузащитник одесского «Черноморца» Николай Михайленко в интервью Meta-ratings.com.ua рассказал об отношениях игроков с болельщиками команды.

«Раньше мы играли в составе динамовских команд U-19 и U-21 – под руководством Игоря Костюка и Юрия Мороза, поэтому друг друга хорошо знаем. Теперь мы все вместе играем и представляем такой великий клуб, как «Черноморец». Могу заверить болельщиков: мы будем отдавать все силы, чтобы добиваться положительных результатов.

Отношение фанатов? Это их отношения и история клуба – это все понятно. Наша задача связана с желанием показывать своей игрой, что мы в «Черноморце» не просто так. Мы готовы умереть за этот клуб и его эмблему, всегда стремясь только побеждать».

Полностью интервью с Николаем Михайленко читайте здесь.

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