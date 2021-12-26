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Хавбек «Бока Хуниорс» близок к переходу в «Динамо»

Павел Соловей
Павел Соловей
26.12.2021
18:18
Новость
Футбол

«Динамо» договорилось о трансфере полузащитника «Бока Хуниорс» Себастьяна Вильи, сообщает Bolavip Brasil. О деталях сделки информации пока нет.

Ранее руководство аргентинского клуба требовали за 25-летнего колумбийца около 15 миллионов евро.

Вилья выступает за «Бока Хуниорс» с лета 2018 года. Его покупка обошлась аргентинцам в 1,82 миллиона евро.

Всего хавбек провел за «Бока Хуниорс» 105 матчей во всех турнирах, записав в актив 17 забитых мячей и 15 результативных передач.

На зимний перерыв «Динамо» ушло на втором месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 45 очков.

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