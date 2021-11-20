Хацкевич: в Беларуси футболисты стоят, они даже слов гимна не знают

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич дал яркое интервью на YouTube-канале ПРЯМА ЧЕРВОНА, где рассказал о ситуации в Беларуси.

«То, что сейчас происходит в Беларуси, мне амбивалентно. Я не имею в виду, что мне все равно на то, что там людей бьют... Моя мама видела с балкона и позвонила, говорит: «Как их там лупят». Я скажу свое мнение, что я против этого всего. Я это не приму и говорю: «Ты поддерживаешь эту власть?» Да нет вопросов, у нас у каждого свое мнение. В Беларуси должно быть только одно мнение и это неприемлемо, потому, что за 26 лет, которые руководит Лукашенко, поменялось уже поколение. Им говорят, что будет, как в Украине. А что в Украине? Приезжайте, посмотрите.

Посмотрите, как во всей Европе поют гимн. Играет национальная сборная, встает весь зал, поют гимн. В Беларуси футболисты стоят, они даже слов не знают. Никто не поет на стадионе. Нет культуры боления за свою сборную, футбольную хоккейную или баскетбольную, независимо от того, что происходит это в этот непростой период, или начиная уже с 91 или 92 года».

Полностью интервью Александра Хацкевича читайте здесь.

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