Хацкевич: у Цыганкова был вариант с «Атлетико»

Бывший главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич рассказал, что Виктором Цыганковым интересовался мадридский «Атлетико».



Также Хацкевич признался, что за лидера «Динамо» серьезные деньги предлагал итальянский клуб.

«Если взять игры уровня Лиги чемпионов, сборной, какие вы можете вспомнить матчи с исполнении Цыганкова, где он приносил результат? Витя пока хорош на внутреннем рынке, он тут определяет результат. Он неплох был, когда ушел Ярмоленко. Он тогда и сборы прошел впервые. И здорово отыграл.

Понятно, что уже другая мотивация: ты играешь на своей позиции, плюс я ему доверил капитанскую повязку. Мы прошли «Олимпиакос», с «Лацио» была хорошая игра.

А потом уже после лета то там, то там начались проблемы у Вити. На каком-то этапе он остановился. В первую очередь это проблемы психологии, выбор матчей. Есть игры чемпионата, есть еврокубков, есть сборной. И мое мнение, Витя уже начал выбирать. Может, у него другое мнение».

Об интересе «Шальке» к Цыганкову и якобы 20 миллионах евро за трансфер у меня не было информации. Знаю, что итальянский клуб был готов заплатить за него деньги и достаточно серьезные. Знаю, что сейчас у него был вариант с «Атлетико» Мадрид. Почему он не состоялся… Может, послужил причиной футбол, в который играет команда. Может, как говорит Игорь Михайлович, не совпали цифры. Может, факс не пришел. Никто не знает, как было на самом деле. Но я говорю о том, что слышал», - сказал Хацкевич в интервью «Пряма червона».

В нынешнем сезоне 24-летний Цыганков сыграл в 19 матчах Динамо, забил девять мячей и отдал две результативные передачи.

Также Андрей Шевченко пообщался с опытными игроками «Дженоа» на тему кризиса команды.



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