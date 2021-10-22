Хацкевич: Супряге нужно зачехлить свое «я» и работать над собой

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился мнением о нападающем Владиславе Супряге.

«Сейчас все говорят о том, что в «Динамо» нет нападающего, в связи с чем в этой роли играет Гармаш. Что касается Супряги, который по своему амплуа является форвардом, то Владу в первую очередь нужно зачехлить свое «я» и работать над собой. Если он это сделает, то из него получится хороший нападающий. Но вот уже пять лет работать и играть без форварда такой клуб, как «Динамо» (Киев) не должен. Ему необходимо иметь страйкера, который забивает мячи. Благодаря которому ставится точка в атаке. Все можно делать хорошо. «Динамо» сейчас здорово играет в переходных фазах, но вот концовки нет. Гармаш — это не нападающий».

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