Хацкевич: «Ротор» научил меня тщательно рассматривает каждое предложение

Бывший главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о периоде своей работы в «Роторе» в РПЛ. Сейчас волгоградская команда находится в хвосте таблицы ФНЛ — второго по рангу дивизиона.

«Если «Ротор» ко мне обратится, рассматривать предложение не буду: второй раз повторять такую ошибку не собираюсь. «Ротор» научил меня тому, что каждое предложение нужно тщательно рассматривать и принимать взвешенное решение. Те люди, которые руководят клубом и находятся возле него, не работают на созидание, не настроены что-то создавать.

Об этом говорят факты: полгода назад команда еще играла в Премьер-лиге, а сейчас она близка к зоне вылета даже из ФНЛ — тенденция идет только в сторону падения, в сторону развития ничего нет.



В чем основная проблема «Ротора»? Все просто — у команды каждые полгода меняется примерно 90 процентов состава, о каком стабильном результате может идти речь? Нет четкого плана развития клуба и стратегии, значит, это кому-то просто выгодно. Самое негативное, что такое происходит с командой, у которой есть замечательные болельщики, отличный стадион, хорошие условия для тренировок. Но, к сожалению, все идет только вниз, и эта лодка уже давно затонула», — цитирует Хацкевича ресурс Sport24.

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