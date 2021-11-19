Хацкевич рассказал, какой футболист «Динамо» плакался президенту

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич высказался о совместной работе с Назарием Русиным.



«Русин — талантливый парень, конечно. Но одно дело, когда ты с какими-то вопросами походишь ко мне, если тебя что-либо не устраивает. А он просто ходил и плакался президенту. Президент будет защищать как футболистов, так и тренера, безусловно.

Последнее слово всегда было за мной. Давления никакого не было. Игорь Михайлович никогда не назначал состав. Да, Суркис интересовался, кто будет играть, но никогда не спрашивал «почему». Вы могли бы представить, чтобы президент выбирал состав Лобановскому?», — сказал Хацкевич Youtube-каналу «Пряма Червона».

Также известный украинский тренер Леонид Буряк рассказал о победе сборной Украины над Боснией, а также оценил шансы желто-синих в плей-офф квалификации предстоящего мундиаля в Катаре.



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