Хацкевич: рад за Вернидуба, который создал конкурентную команду для Лиги чемпионов

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился мнением об успехах Юрия Вернидуба в «Шерифе». Украинский специалист вывел клуб из Тирасполя в групповой турнир Лиги чемпионов впервые в истории. Там «Шериф» успел выиграть у «Шахтера» и мадридского «Реала».

«Сейчас все сравнивают игру чемпиона Молдавии «Шерифа» и «Шахтера». Пусть игру донецкой команды оценивают Роберто Де Дзерби, Дарио Срна и Сергей Палкин. Меня же это меньше всего интересует. А то, как играет «Шериф» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов — это на самом деле такой андерграунд! Мне очень приятно за Юрия Николаевича (главного тренера тираспольского клуба Вернидуба — прим. Metaratings), который создал такую команду. Команду, которая является конкурентоспособной именно в Лиге чемпионов».

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