Хацкевич: очень рад за Миколенко, общался с ним пару дней назад

Бывший главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал переход защитника Виталия Миколенко в «Эвертон».



В январе воспитанник «Динамо» подписал контракт с английским клубом до 2026 года. За его трансфер «Эвертон» заплатил киевлянам 21 миллион евро.

«Миколенко — молодец. Очень рад за него, общался с ним пару дней назад. Это очень большой шаг в его карьере, в таком возрасте уехать.

Помню те два года, когда мы вместе работали. Поблагодарили друг друга. Мне очень приятно. Конечно, у него все получится. Зная Виталия, его характер и потенциал, который он еще не раскрыл полностью. Так что у него все будет супер», - сказал Хацкевич в интервью Sport Arena TV.

К слову, именно под руководством Хацкевича Миколенко дебютировал за «Динамо» в 2017 году. В составе киевского клуба Виталий сыграл 132 матча.

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