Хацкевич: на сегодняшний день «Динамо» ни в чем не уступает «Барселоне»

Бывший главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua поделился мнением о поединке команды Мирчи Луческу с испанской «Барселоной». Встреча завершилась минимальным поражением сине-белых со счетом 0:1.

«Вы, журналисты, смотрите на принцип xG и еще что-то. Мы же смотрим на футбол немного по-другому. Вчера на «Камп Ноу» был счет 0:1 – понятно, что он отрицательный. Но по ходу игры было видно, что на сегодняшний день «Динамо» ни в чем не уступает «Барселоне». Киевской команде лишь нужен человек, который будет ставить точку».

«Динамо» занимает четвертое место в группе Е, набрав одно очко после трех туров Лиги чемпионов.

Полностью интервью с Александром Хацкевичем читайте здесь.

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