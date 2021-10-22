Хацкевич: кроме киевского матча с «Барселоной», в других играх «Динамо» будет сложно взять очки

Бывший главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич поделился мнением о перспективах киевской команды во втором круге Лиги чемпионов.

«Вы заранее отдаете первое место «Баварии», и я могу сказать, что в группе оно за мюнхенским клубом будет точно. Так, как они играют и как используют свои ресурсы, все знают. А что касается «Динамо» и его борьбы за вторую строчку, то сложно что-то говорить. В группе сыграно уже 50 процентов матчей — и сколько у динамовцев очков? Одно. Ну вот. Дай Бог, чтобы в домашней игре с «Барселоной» ребята еще набрали. В остальных же матчах сделать это будет очень тяжело».

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