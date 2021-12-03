Харлан прояснила ситуацию с подготовкой к следующей Олимпиаде

Украинская саблистка Ольга Харлан рассказала о том, готовится ли она поехать на следующую Олимпиаду, которая пройдет в Париже в 2024 году с 26 июля по 11 августа.

«Мне этот вопрос задают очень часто, я пока в раздумьях сильных. Сейчас закончились «Танцы со звездами» и я не видела своего молодого человека после Олимпиады в Токио. Мы хотим пожить вместе, возможно, построить семью.

Для спортсменки – это очень сложно строить семью. До Олимпиады осталось три года, поэтому у меня не очень много времени, чтобы пройти отбор.

У меня внутренние амбиции еще остались, я, конечно, люблю фехтование, вряд ли я его когда-то разлюблю, но сейчас у меня такая стадия паузы. Может, эта пауза мне даст толчок на что-то новое – на семью или на спорт.

У меня есть мотивация, но нет желания, я еще не соскучилась. Я до Олимпиады в Токио очень много тренировалась, полтора года, и я не хочу сейчас это делать», — сказала Харлан в интервью youtube-каналу DOROTYE.

31-летняя Харлан — олимпийская чемпионка 2008 года, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы, чемпионка Европейских игр, серебряная и бронзовая призерка Олимпиады 2016 года, бронзовая призерка Олимпиады 2012 года.

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