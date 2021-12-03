Харлан: ожидание Олимпиады-2020 меня убило

Украинская саблистка Ольга Харлан на Олимпиаде-2020 в Токио в первом же поединке. Спортсменка рассказала о причинах неудачи на этих соревнованиях.

«К Олимпиаде в Токио нужно было готовиться пять лет и это меня выбило из колеи. Было ужасно тренироваться в карантин, самое депрессивное время, которое было в моей жизни.

Я была одна дома, мой парень был тоже один дома в Италии. Это депрессивное время, когда ты должен тренироваться у себя дома в коридоре – это было ужасно. Мне просто хотелось вырваться, хотелось пойти в зал, потому что для меня очень важна атмосфера вокруг себя. Я не люблю работать дома, мне нужна рабочая атмосфера.

Я помню тот день, когда сказали что не будет Олимпиады. Я села на диване, не знаю, что делать – плакать? Был ступор. Я до последнего верила, что найдут какие-то меры и все-таки проведут Олимпиаду.

Почему проиграла в первом поединке? Ожидание Олимпиады меня убило, потому что у меня не было соревнований полтора года, только один турнир за это время. Это ужасно. У меня был ритм 20 лет, когда я знала все расписания соревнований, сборы.

Проиграла на Олимпиаде потому, что не было соревнований длительное время, не было соревновательного духа, не было азарта.

Все ждали только золотую медаль от меня, а я в такой ситуации настраивалась на то, чтобы завоевать хоть какую-либо медаль», — сказала Харлан в интервью youtube-каналу DOROTYE.

Напомним, что Харлан была первой сеяной на Олимпиаде в Токио и уступила польке Сильвии Матушак, посеянной под последним – 64-м номером.

31-летняя Харлан - олимпийская чемпионка 2008 года, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы, чемпионка Европейских игр, серебряная и бронзовая призерка Олимпиады 2016 года, бронзовая призерка Олимпиады 2012 года.

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